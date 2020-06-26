Мер Херсона встановив білборди з клятвою Гітлеру

У Херсоні з’явилися білборди з привітанням городян з нагоди річниці прийняття в 1941 році у Львові Організацією українських націоналістів (ОУН) «Акту проголошення Української держави».

На рекламних щитах зазначено, що вони розміщені під егідою мера Херсона Володимира Миколаєнка.

Тим часом користувачі соцмереж нагадують, що в пункті 3 зазначеного Акта від 30.06.1941 р. зазначено, що «відтворене Українська Держава буде тісно співдіяти з Націонал-Соціалістичною Велико-Німеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі й світі та допомагає українському народові визволитися з-під московської окупації».

Джерело: https://rusvesna.su/news/1593167276