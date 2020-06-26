В Україні можуть різко зрости штрафи для водіїв

Міністерство внутрішніх справ (МВС) підготувало законопроект, який передбачає збільшення штрафів для водіїв-порушників.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, зараз якщо людина перевищила до 50 км/год, то протягом 10 днів вона повинна заплатити 127,5 грн, якщо більше 50 км/год – 510 грн.

«Ми підготували законопроект, щоб цифра була значно більшою, 3 400 грн для тих, хто перевищив більше ніж на 50 км/год», – заявив Геращенко.

Заступник голови МВС також виступив за те, щоб в Україні було, як у деяких країнах ЄС, де сума штрафу обчислюється відсотком від доходу.

: mmr.net.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.