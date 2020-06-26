У Twitter набирає популярність флешмоб в підтримку якутського шамана Олександра Габишева

У соціальній мережі Twitter набирає обертів флешмоб в підтримку якутського шамана Олександра Габишева, який став відомий після свого проходу на Москву з метою вигнання Володимира Путіна. Так, у Twitter на даний момент понад 17 тис. постів з хештегом #свободушаману, в яких користувачі соцмережі закликають звільнити Габишева, примусового поміщеного в психдиспансера за рішенням суду.

Цікаво, що під хештегом #свободушаману багато постів, присвячених поправками до Конституції. Такі пости в більшості своїй публікують противники внесення змін в Основний закон країни. Крім того, користувачі Twitter відзначають, що приміщення Габишева до психдиспансеру — прояв слабкості з боку влади.

У 2019 році Олександр Габишев організував похід на Москву, щоб там «вигнати Путіна». Чоловік вважає президента Росії породження темних сил, з якими під силу впоратися тільки шаманові. У вересні минулого року Габишева затримали на кордоні Бурятії і Іркутської області. Стосовно нього порушили кримінальну справу про публічні заклики до екстремістської діяльності (частина 1 статті 280 КК). Психолого-психіатрична експертиза визнала Габишева неосудним. Після того як у нього закінчився термін підписки про невиїзд, він вирішив відновити свій похід на Москву. У грудні шамана і двох його прибічників оштрафували за непокору поліції.

2 червня 2020 року Якутська міський суд за позовом психдиспансеру прийняв рішення про примусову госпіталізацію Габишева, визнавши, що шаман небезпечний для себе і оточуючих. Термін госпіталізації не встановлено. У своєму позові лікарі заявляли, що шаман страждає «переоцінкою власної особистості» і це нібито підтверджується тим, що він висловлював ідеї «нашкодити уряду і повалити Путіна, так як той є демоном і Антихристом», і «закликав до повалення законно обраної влади». За шамана заступалися глава Якутська Сардана Авксентьєва і депутат Держдуми, психіатр Борис Менделевич.

Доповнення від 16:00 мск: «Меморіал» визнав політв’язням якутського шамана Олександра Габишева.