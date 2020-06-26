Жінка з мітлою в метро Києва закликала знімати маски і не вірити в коронавірус

У Києві, де за останню добу кількість хворих збільшилася більш, ніж на сотню чоловік, група жінок в метро закликала пасажирів не користуватися засобами індивідуального захисту.

Відео, на якому жінка з мітлою і дитиною спускається в підземку, а потім разом з іншими ходить по вагону і закликає всіх знімати маски, виклав «Київ Оперативний».

«Якісь жінки ходять по метро і запевняють, що ніякого коронавіруса немає. Що думаєте?» — йдеться у коментарі до відео.