У Києві ще у 115 чоловік за добу підтвердили коронавірус

У п’ятницю, 26 червня, у Києві за останню добу підтвердили коронавірус ще 115 осіб. Молодшому з інфікованих жителів столиці на момент виявлення хвороби було всього 10 днів.

Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання коронавірус, збільшилася на 115 осіб. Захворіли в тому числі і 9 медиків. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Один випадок — смертельний. Всього від коронавіруса померли 102 жителі Києва. На сьогодні в столиці вже 4724 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Захворіли:

58 жінок віком від 19 до 85 років

49 чоловіків у віці від 18 до 78 років

дівчинка, якій 4 роки

7 хлопчиків від 3 до 15 років.

В лікарні столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали в добу 17 осіб. Всього коронавірус подолали 1490 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі — 19. У Дніпровському та Оболонському — по 18. Але в Деснянському районі — 15 випадків.

Хочу зауважити, що збільшується кількість дітей, хворих коронавірусом. Тільки в цьому місяці в Києві захворіли 139 дітей. Всього за період пандемії — 377. У стаціонарах лікарень сьогодні знаходяться 16 дітей. Молодшому з інфікованих жителів столиці на момент виявлення хвороби було всього 10 днів. Найбільше хворіють діти у віці від 10 до 14 років.