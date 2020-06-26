Суддя Михайло Слободін: війна проти захисника України і майнові махінації

Вже два роки захисник України Олександр Жук відбивається від посягань на свою законну власність з боку судді Михайла Слободіна

В юридичному співтоваристві України багатьом відоме ім’я судді Харківського апеляційного господарського суду Михайла Слободіна. На перший погляд, вельми респектабельний суддя, блогер і аналітик, постійно публічно підкреслює свою порядність і прагнення до відкритості. Тим дивовижніше для нас виявилася інформація, що суддя Слободін, використовуючи численні особисті зв’язки, протягом двох років труїть учасника АТО, багатіє кожен рік, але при цьому приховує від держави своє майно, шляхом махінацій у майнових деклараціях і висловлює свою ненависть і презирство до захисників України. Спочатку ми відмовлялися повірити в це, тому проаналізували документи і поспілкувалися з учасниками подій.

Ось як це справа висвітлювали відомі блогери:





Тепер про все по порядку…

У лютому 2018 року колишній професійний спортсмен-гонщик і учасник АТО Олександр Жук, придбав земельну ділянку в селищі Мала Данилівка в Дергачівському районі Харківської області.

Розмір ділянки 60 соток, з них 40 перебувають під лінією високовольтних електропередач. Договір був оформлений належним чином, а всі податки сплачено. Тобто з точки зору закону, Олександр став повноправним власником цієї землі.

З-за лінії високовольтних електропередач велика частина цієї ділянки не підходить для використання в комерційних цілях. Тому ця земля тривалий час нікого не цікавила, перебувала в запустінні, а жителі сусідніх будинків влаштували там сміттєзвалище сміття і місце стоку для власної каналізації.

Олександр Жук очистив ділянку, прибравши з нього все сміття. Також він поставив огорожу, провів туди електрику і посадив 70 дерев, в тому числі, рідкісних порід, привезених з-за кордону. «Максимум, тут буду щось вирощувати і ставити пару машин своїх» — пояснював Олександр свої наміри на прес-конференції.

Але розвинути свої плани Жуку Олександру не вдалося. Його сусідом виявився суддя Харківського апеляційного господарського суду Михайло Слободін. Поява власника у безхазяйного ділянки Слободін сприйняв у штики, оскільки вважав цю землю своєю. Він не мав на неї жодних документів, просто звик ставитися до чужої землі як до своєї власності. Так Слободін і заявив Жука: «Олександре, я знаю, що ви зробили документи, і все розумію. Але цією землею користувався я, вона знаходиться біля мене і формально вона належить мені». Цей діалог двох сусідів поклав початок конфлікту, який триває досі.

У квітні 2018 року Слободін нацькував на Жука Госгеокадастр і прокуратуру.

— Слободін не приховує, що він особисто телефонував прокурору. Цей прокурор приїжджав на мою ділянку, роздавав команди і відкрив кримінальне провадження про будівництво автозаправної станції. Хоча ніяких подібних робіт там немає, — поділився своїм болем Олександр Жук в інтерв’ю — До кого б я не звертався, всі закривають очі на цю справу. Вже два адвокати відмовилися мною займатися.

Перші оформили протокол нанесення збитків державі власником ділянки в 15 000 гривень – з-за самозахоплення землі і використання її «під особисте селянське господарство».

Потім прокуратура порушила кримінальну справу про нелегальне будівництво на цій ділянці автозаправної станції і нанесенні шкоди навколишньому середовищу. При цьому ніяких робіт на ділянці не велося! Зате з’явилися невідомі вантажівки, які почали скидати на землі Жука будівельне сміття, що згодом було використано як «доказ» будівельних робіт. На ділянку наклали арешт, на підставі чого місцева поліція стала перешкоджати Жуку в допуску на його законну власність.

Не задовольнившись цим, Слободін підключив до справи Обленерго, яке самовільно відключив на ділянці електрика. Пізніше з’ясувалося, що Слободін тісно пов’язаний з керівництвом Обленерго, оскільки розглядає в судах справи цієї організації на мільйони гривень. А значить, електрики відразу вибрали собі бік, забувши про хоча б елементарну порядність.

Таким чином, фактично відбулося рейдерське захоплення ділянки землі. Ситуація вражає – власник має всі документи, що підтверджують право власності, але ніяк не може нормально розпоряджатися своєю власністю.

Свої цілі суддя Слободін прояснив в особистому спілкуванні з Жуком: намір заволодіти чужою ділянкою. Раніше, коли на цій землі було звалище сміття, вона його не дуже цікавила. Але тепер, коли ділянка облагородили, то він відразу придбав цінність в очах судді. Впевнений у своєму становищі та безкарності, Слободін заявив Олександрові Жуку: «Ти не з тією людиною зв’язався». Далі Слободін почав заявляти, що «займає передове місце в області юриспруденції в Україні, має впливових друзів на всіх силових структурах та органах самоврядування, так як вони йому щось винні. Тому перед тим, як купувати ділянку, Жуку потрібно було зайти до сусіда і узгодити з ним, кого він хоче бачити в якості сусіда».

А коли Олександр Жук повідомив, що є учасником АТО, то Слободін взагалі вибухнув, заявивши: «Коли влада зміниться, я вас всіх пересажаю!». Так що до бажання відібрати чужу власність, додалося намір принизити захисника України. Втім, залишимо явні просепаратистские симпатії харківського судді для СБУ. Просто відзначимо, що Слободін постійно веде себе по-хамськи, ображає і явно відчуває власну безкарність.

Від словесних перепалок справа перейшла до судів. Тут Слободін проявив себе на повну. Він брехав, крутив, погрожував, чинив вплив на суддів, прокурорів і адвокатів. Рішення, винесені на користь Жука, не виконувалися, а відразу подавалися апеляції. Сам Слободін заходив в судовий процес третьою стороною, домагаючись вигідного для себе рішення. Наприклад, суд виносить рішення про те, що Жук самовільно захопив землю, на яку у нього є всі правовстановлюючі документи!!! Абсурд? Так, але це реальність української судової системи.

Кримінальну справу про незаконне будівництво АЗС закривалося 7 разів. І кожен раз за ініціативою Слободіна, воно відкривалося знову. Слободін має неприкритий тиск на слідчих і суддів, і тому це абсурдна справа продовжується і сьогодні. Природно, що ніякого будівництва на ділянці не було, і немає.

За два роки Олександр Жук встиг заручитися підтримкою ряду народних депутатів, громадських організацій, правозахисників. У впертій боротьбі з суддівським свавіллям, йому вдалося домогтися зняття всіх арештів. Зараз Олександр Жук є повноправним власником ділянки. На ділянці відновлена подача електрики, його огородили парканом, і навколо встановлені камери, щоб зафіксувати будь-яке вторгнення з боку сусіда. Але при цьому Жук продовжує судитися з Госгеокадастром, за шкоду державі в 15 000 гривень. І також триває кримінальну справу щодо незаконного будівництва АЗС.

Головне, що вражає в цій історії – це всесильність харківського судді Михайла Слободіна. Сам Слободін неодноразово заявляв Жуку, що має такі зв’язки, завдяки яким забере у нього землю безкоштовно, і що закони, правовстановлюючі документи і норми права йому не указ. Насправді, те, що вже два роки він не може відібрати землю, як раз говорить про слабкість позиції судді. І Олександр Жук має намір і далі продовжувати боротьбу, щоб повністю покінчити з цією справою.

Ця історія має ще одне, несподіваний наслідок. В процесі дворічної війни судді з учасником АТО, виявилися численні махінації судді Слободіна з особистою власністю, шляхом неодноразових приховань її майнових деклараціях, а також переписування майна на родичів. Зокрема, на тестя, Кизлика Михайла Васильовича, який є доларовим мільйонером, хоча ніколи не займався бізнесом.





Згідно декларації 2019 року, список активів судді вражає – дві квартири, будинок площею 205 кв. м., чотири земельних ділянки, дачний будинок та сарай, два автомобіля, майже 100 000 доларів США готівкою. При цьому постійне збільшення активів наочно видно з щорічним декларацій. Правда, майже всі активи записані на тестя і тещу Слободіна. Також відзначимо, що зростання добробуту Слободіна і його родичів припав на період АТО і економічної нестабільності, що не може не викликати запитань.

Подивимося на документально підтверджені факти майнового стану судді Слободіна. Аналіз декларацій судді дозволяє впевнено стверджувати факт махінацій з майном і відверто обману, паралельно з явною корупцією в деяких державних органах.

У декларації Слободіна зазначено, що він користується одним житловим будинком площею 205 кв. м., (за адресою Харківська область, Дергачівський район, СМТ Мала Данилівка, вул. Гагаріна 87) і земельною ділянкою площею 2000 кв. м. за тією ж адресою.

Однак зазначені в декларації відомості не відповідають дійсності! Насправді Слободін використовує земельні ділянки загальною площею 20 000 кв. м, і другий будинок, розташовані в тому ж СМТ, за адресою вул. Гагаріна 89. Це підтверджує паркан, який є одним цілим для цих двох будинків і трьох земельних ділянок. Даний факт зафіксовано протоколом огляду місця події на підставі ухвали слідчого судді щодо дозволу на проведення огляду, а також відеозйомкою.

Цікаві факти: власником земельної ділянки і будинку, де живе Слободін, формально є його тесть Кизлик Михайло Васильович. При цьому сам будинок був побудований Слободиным в 2015 році. Також тесть є власником автомобіля Honda CRV, 2013 року випуску, який також придбав Слободін і яким користується за дорученням.

За фактами зловживань Слободіна неодноразово інформувалися різні державні служби, зокрема, Госгеокадастр, Державна архітектурно-будівельна інспекція НАБУ. Однак домогтися від них справедливості виявилося непросто.

Наприклад, коли Олександр Жук звернувся в Госгеокадастр з питанням: чому у судді Слободіна побудований двоповерховий будинок на землях ОСТ, що заборонено законодавством, то йому дали відповідь, що «на цій земельній ділянці будівель немає», хоча будинок стоїть, що зафіксовано фото і відеозйомкою.





При зверненні в Державну архітектурно-будівельну інспекцію, Жук отримав відповідь, що двоповерховий будинок дійсно побудований на цій ділянці без дозвільних документів. Слободін отримав три місяці, щоб знести його. Але на цьому все і зупинилося, оскільки, коли співробітники інспекції дізналися, що Слободін є суддею апеляційного суду, то «перестали відповідати на дзвінки».

За фактом внесення Слободиным недостовірних відомостей у майнові декларації за 2015, 2016, 2017 року, було проінформовано НАБУ: 21 грудня 2018 року Жук подав заяву в НАБУ, з проханням розпочати досудове розслідування цієї справи. Заява супроводжували докази правопорушень Слободіна. Однак НАБУ, з незрозумілої причини, не стала порушувати справу і реєструвати заяву в ЕРГР. Жуку знову довелося звертатися до суду.

25 січня 2019 року слідчий суддя Соломенског про суду Києва С. В. Кушнір зобов’язав НАБУ зареєструвати заяву Жука в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Після цього НАБУ відкрило кримінальне провадження № 52019000000000109.

В результаті, в декларації Слободіна за 2019 рік зазначений будинок вже з’явився, під назвою «дачний будиночок», з зазначенням, що його власником є тесть.

Всі ці неприємні факти свідчать лише про одне – суддя Михайло Слободін явно є не тим, за кого себе видає. І під маскою респектабельності і прагнення до відкритості, насправді ховається негідник, хам, корупціонер і махінатор, який прикривається зв’язками і службовим становищем, і тому звик до вседозволеності.