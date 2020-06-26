У конкурсі «Ні дня без зашквара» лідирує попався на хабарі в 1,8 мільйона голова ОДА Балонь, призначений Зеленським, – Береза

Борислав Береза іронічно зазначив на своїй сторінці у Facebook, що у конкурсі «Ні дня без зашквара» зараз впевнено лідирує Андрій Балонь.

Політик нагадав, що керівника Кіровоградської обласної держадміністрації взяли при отриманні другої частини хабара, загальна сума якої становить 1,8 мільйона гривень.

При цьому Балонь очолив ОДА на підставі відповідного указу, підписаного Володимиром Зеленським. Сам новопризначений губернатор тоді заявив, що має намір продовжити в регіоні розпочаті президентом і Кабміном реформи. Правда, незрозуміло, на якій саме сфері реформ відноситься вимагання. Зате це якраз одна з тих «нових облич», які обіцяв привести у владу Зеленський.

Особливу увагу Береза звернув на той факт, що Кабінет міністрів оперативно відреагував на скандал, і зняв Балоня з посади керівника обласної державної адміністрації. Та ще й пояснення цікаве придумали – мовляв, це не наш чоловік, і його вже давно збиралися звільнити, а хабарництво взагалі є його особистою ініціативою. Але ж десь ми вже таке чули, чи не правда?