Буде до +41 градуса: синоптики попередили про прогноз погоди на липень 2020

Прогноз погоди на липень 2020 тішитиме українців справжньою літньою спекою.

Про це йдеться у повідомленні “Укргідрометцентру”.

Як йдеться у повідомленні, липень – найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та жаркими посушливими періодами. Середня місячна температура повітря складає 17-22° тепла, на півдні до 24°. у гірських районах 11-16° тепла.

Абсолютний максимум температури повітря становить 31-39,7°, у Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях місцями 40-41°, в гірських районах 24-30°, абсолютний мінімум – 2-11° тепла, в Карпатах 0-1° тепла.

Середня місячна кількість опадів 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатті, Тернопільській та Хмельницькій областях 103-184 мм.

Середня місячна температура передбачається 20-25° тепла (в горах 16-17° тепла), що на 1-2° вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 36-95 мм, в Карпатському регіоні 104-165 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, синоптики попереджають про під