«Думали, насінням торгують, а виявилося — УЇК»

Голосування за поправки проводять в автобусах, багажниках авто і на лавочках у дворах

В Росії 25 червня розпочалося голосування за поправки до Конституції, яке триватиме до 1 липня включно. В основний закон країни запропоновано внести більше 200 змін, ключове з яких — «обнуління» президентських термінів Володимира Путіна. При цьому в бюлетені немає окремих пунктів для кожної поправки, проголосувати можна тільки за весь пакет змін. Питання одне: «Ви схвалюєте зміни в Конституцію РФ?» Ви можете відповісти «так» або «ні».

Плебісцит у російських регіонах проходить по-різному. Через загрозу подальшого поширення коронавіруса голосування організоване не тільки на виборчих дільницях, а також на вулицях. Вибір місць під ділянки нерідко викликає у громадян.

У Новосибірській області, наприклад, ділянкою для голосування за поправки до Конституції в селищі Линеве стали лавочки у дворі.

Таким же чином поступили в Пушкіні (Ленінградська область). «Мобільний ДВК буде переміщатися уздовж будинки протягом дня. Людей закликають проголосувати через мегафон», — повідомляють очевидці.

Складні намети також з’явилися в одному з дворів в Орлі…

… і в Брянську.

У Твері виборчком розмістився в пасажирському автобусі.

А в одному з районів Владивостока голосування сьогодні проводять прямо в багажнику машини. «Спочатку Думали, що торгую насінням, а виявилося — дільницю для голосування», — коментують побачене місцеві жителі. У ДВК таке розташування пояснили погодними умовами — «із-за дощу».

Десь дільниці для голосування відкрилися фактично в полі.

Деякі росіяни голосують буквально на пеньках

… і каменях.

Додамо, що перший день голосування за поправки почався з того, що сайт 2020og.ru для електронного голосування перестав працювати. У Єкатеринбурзі деякі УИКи сьогодні не відкрилися о 8:00 до початку голосування. При цьому казус в процесі голосування виявив журналіст «Дощу» Павло Лобков. Він зміг проголосувати за поправки до Конституції двічі. Спочатку Лобков зробив це на своїй ділянці № 141, а потім — дистанційно по інтернету.

Президент РФ підписав прийнятий Держдумою і Радою Федерації закон про внесення в Конституцію декількох десятків поправок 14 березня. Через два дні документ схвалив Конституційний суд. Наступний крок — загальноросійський голосування за запропонованими поправками, яка пройде 1 липня. Цей день оголосили вихідним, хоча достроково можна буде проголосувати з 25 червня.

Ключова поправка дозволить Путіну повторно балотуватися на посаду президента і бути при владі до 2036 року. Серед інших поправок — згадка в Конституції Бога, російської мови як мови «державотворчого народу», а також заборона на «фальсифікацію історії». Крім того, поправки передбачають перерозподіл повноважень між гілками влади, пріоритет російських законів над міжнародним правом, закріплюється поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки.