В день призначення Шкарлета на територію Міносвіти приповзла екзотична змія

У четвер, 25 червня, співробітники Міністерства освіти і науки помітили на території відомства екзотичну змію. Відповідне відео розмістив видання LB.ua.

Як плазун там виявилося — поки невідомо.

Слід зазначити, що даний інцидент стався в день призначення Сергія Шкарлета виконуючим обов’язки глави Міносвіти.

Нагадаємо, в двох роботах авторства Шкарлета знайшли плагіат. Сам він заперечує наявність плагіату в своїх роботах.

25 червня Шкарлет був призначений виконуючим обов’язки міністра освіти і науки.

Після його призначення Верховна Рада відмовилася заборонити «плагіаторам» займати посади в Кабміні.