Кожен третій українець вважає, що коронавірус спеціально розробили і поширили у світі, – опитування

Кожен третій опитаний громадянин України вважає, що новий коронавірус спеціально розробили і навмисно поширили у світі для зменшення чисельності населення чи завдання шкоди окремим країнам.

Про це йдеться у соціологічному дослідженні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 31 травня до 4 червня 2020 року.

Зокрема, респондентів просили зверни, з яким з трьох тверджень щодо походження коронавірусу і його поширення у світі вони згодні в більшій мірі. Також респонденти могли назвати свій варіант.

Так, найбільше респондентів – кожен третій, 36,7% – розібрали варіант, що коронавірус був «спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам». Ще 29,3% розібрали варіант, що коронавірус «штучно зроблений у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю». Таким чином, 66% респондентів розібрали один з двох варіантів, який означає штучне походження коронавірусу. 17,6% опитаних розібрали варіант, що коронавірус з’єднання явився природних шляхом і потім поширився на світ.

Також 12,7% не змогли відповісти, а 3,7% розібрали б інші варіанти.

Окрім того, респондентам, які розібрали варіант про штучне походження, альо випадкове поширення у світі, ставилося додаткове запитання про ті, у якій країні був штучно зроблений коронавірус? Запитання ставилося у відкритій формі, тобто респондентові варіанти відповідей не пропонувалися. Переважна більшість респондентів (70,2%) считают, що коронавірус був штучно розроблений у Китаї. Ще 5% назвали США, 2,8% – Росію. Інші країни називалися рідше. Також 20% не змогли відповісти.

Водночас, респондентам, які розібрали варіант «коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам», ставилося додаткове запитання про ті, хто відповідальний за розробка і навмисне поширення коронавірусу? Так, половина респондентів (49,4%) не змогли відповісти на запитання. 26,1% считают, що Китай відповідальний за розробка і навмисне поширення коронавірусу. Далі йдуть США (10,9%), Росія (4%) і світова влада (1,6%). Інші відповіді називалися рідше.

При цьому серед виборців президента Володимира Зеленського 35,8% считают, що коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі; 31,6% – коронавірус був штучно зроблений у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю; 19% – коронавірус з’єднання явився природних шляхом. Ще 11% опитаних не змогли відповісти, а 2,6% – малі інші варіанти.

Серед виборців колишнього президента Петра Порошенка 34,1% считают, що коронавірус був створений штучно в лабораторії; 27,9% – що коронавірус з’єднання явився природних шляхом; 20,3% – що коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі. Ще 15,4% не змогли відповісти, а 2,2% малі інші варіанти.

***КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,4% — для показників, близьких до 10%.