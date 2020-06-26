Відкрилася для українських туристів Чорногорія знову вводить карантин по коронавирусу

У Чорногорії, де влада з 22 червня дозволили в’їзд іноземним туристам, в тому числі й українцям (за наявності документів про негативному результаті ПЛР-тесту на коронавірус), знову вводять обмежувальні заходи

Як передає «Радіо Свобода» з посиланням Reuters, карантинні заходи передбачають заборону на проведення спортивних заходів і політичних акцій на відкритому повітрі. Відзначається, що в країні за десять днів зафіксовані 100 нових випадків COVID-19.

Подібна ситуація склалася і в Сербії, де в останні дні фіксують спалах коронавіруса. А Хорватія відновила двотижневий карантин для приїжджих з інших балканських країн, в тому числі і Сербії.