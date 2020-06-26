Дуже худа королева Летиція в захисній масці вперше вийшла у світ (фото)

Світ повертається після коронавірусу до свого звичного ритму, хоча до повного “одужання” ще є з чим поборотись. Та королям ніколи сидіти вдома.

Так, король Іспанії з дружиною Летицією вирушили в перший «національний тур» з моменту зняття режиму самоізоляції. І протягом найближчих тижнів повинні відвідати 17 автономних співтовариств рідної країни. Таким чином монарша родина хоче підтримати відновлення соціальної, економічної, трудової та громадської активності в регіонах після завершення критичної фази пандемії. Першою поїздкою для королівської пари стали «заморські території» Іспанії – Канарські острови.

: glianec.com

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