Єврокомісія розкритикувала одну з поправок до Конституції РФ

Поправка про пріоритет Конституції Росії над міжнародним правом порушує зобов’язання країни, заявив представник Єврокомісії Петер Стано.

Він послався на висновок Венеціанської комісії про те, що таке положення суперечить міжнародним зобов’язанням Росії, передає ТАСС.

Стано також додав, що в Брюсселі «уважно» стежать за ситуацією навколо конституційних поправок в РФ.

Раніше правозахисна організація Amnesty International назвала поправки до Конституції Росії «кричущим порушенням прав людини і верховенства закону». На її думку, влада країни намагаються наділити себе такими повноваженнями, щоб ігнорувати рішення Європейського суду з прав людини.