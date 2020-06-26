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На буксирі “Яні Капу” підняли кримськотатарський прапор

26.06.2020

У день кримськотатарського прапору, який відзначається щороку 26 червня, на рейдовому буксирі “Яні Капу” урочисто підняли національний прапор корінного народу Криму.

Про це у ятницю, 26 червня, інформують у пресцентрі Командування Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що святковий захід очолив заступник командувача національного флоту капітан 1 рангу Олексій Доскато.

Він підкреслив, що військові моряки пам ” ятають, як кримські татари одні з перших підтримали українських захисників під час окупації військових частин росіянами та допомагали полоненим під час інциденту в Керченській протоці у 2018 році.

“Ми пишаємося нашими побратимами – кримськими татарами, які разом з нами боронять нашу неньку Україну. Я впевнений, що в українському Криму знову замайорять два прапори – державний прапор України та прапор кримськотатарського народу”, – зазначив Доскато.

Серед запрошених гостей, окрім військовослужбовців кримськотатарського походження, були присутні представники кримськотатарської громади Одещини.

Мєр’об’єм Джелілова як голова організації, подякувала Командуванню українського флоту за постійну підтримку кримських татар.

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