До вченого Інституту фізики Сененка, який виступає проти Шкарлета, прийшов “на розмову” представник СБУ

Співробітник Служби безпеки України прийшов на розмову в Інститут фізики НАН України до кандидата фізико-математичних наук Антона Сененка, який 18 червня брав участь в акції протесту проти призначення міністром освіти ексрегіонала Сергія Шкарлета.

Про це заявив Сененко на своїй сторінці в Facebook.

“Ну що, друзі, сьогодні до мене в Інститут приходив куратор з СБУ. Поспілкуватися про акцію протесту, що відбулася минулого четверга, проти вчорапризначеного міністра. Тобто не прийшов минулої п’ятому п’ятниці, не в понеділок, а на наступний день після призначення. Звісно, це збіг”, – написавши Сененко.

За словами Сененка, він не давав ніяких розписок, “що не може повідомляти своїм друзям і колегам про надцікаве спілкування зі службою безпеки в свій неробочий день” і припустив, що подібні візити відбудуться і до інших учасників акції.

Він закликав усіх повідомляти про це.

“Куратор виявився дуже доброзичливим, якими вони зазвичай і бувають. Його цікавили питання хто організатор акції, чи не сплачувалися учасникам акції за це кошти, хто ще був на акції з мого Інституту?” – перерахував науковий діяч.

За словами Сененка, також співробітник спецслужб цікавився, на якій сторінці в соцмережах він дізнався про проведення акції і чому він взагалі прийшов на неї. Правоохоронець заявивши, що перевіряє інформацію про акцію протесту і чи не відбулося там правопорушення.

Сененко також зазначив, що представник СБУ ставив йому питання про науку в цілому, про співпрацю з “Прометеус” і міжнародними організаціями.