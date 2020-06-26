У Дніпрі застрелився полковник поліції

У Дніпрі полковник поліції Савенко Павло наклав на себе руки.

Про це повідомляє “Дніпро оперативний” з посиланням на власні джерела у ятницю, 26 червня.

“Трагічний випадок стався вчора на вулиці Янгеля. Дружина поліцейського прийшла додому з дитиною після прогулянки близько 20:30. Жінка побачила, що в одній з кімнат двері зачинені зсередини. Коли вона змогла відчинити двері, то виявила труп свого чоловіка. Чоловік вистрілив собі у праву скроню. Поруч з ним був карабін і гільза від набою”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в квартирі передсмертної записки не знайшли. Дружина правоохоронця не розуміє, чому її чоловік вирішив вкоротити собі віку.

У соцмережах друзі і знайомі щиро співчувають через втрату. Офіційних коментарів поліції поки немає.