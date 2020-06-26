В Одесі СБУ зловила неонацистів, які намагалися підпалити мечеть

СБУ заявляє про затримання в Одесі неонацистів, які намагалися підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора і Дня Конституції.

Про це повідомляє прес-центр спецслужб у ятницю, 26 червня.

“Двоє неонацистів планували здійснити теракт з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні і повалення конституційного ладу. У координації діяльності структури слідчі СБУ обґрунтовано підозрюють представників спецслужб РФ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що двох чоловіків затримали вночі за спроби підпалу мечеті за допомогою двох пляшок із запалювальною сумішшю.

“СБУ встановила, що один із затриманих прибув в Україну після тривалого проживання в РФ”, – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у затриманих вилучили засоби підпалу, мобільні термінали і записники з “доказами планування терористичного акту”.

Фігуранти справи затримані, їм повідомлено про підозру.