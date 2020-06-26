Зеленський під час піар-візиту на Прикарпатті замість допомоги робив селфи з постраждалими, – Розенко

Павло Розенко нагадав на своїй сторінці в Facebook, що в липні 2008 року Прикарпатті також серйозно постраждало від повеней.

При цьому колишній глава Міністерства соціальної політики нагадав, що президентом тоді був Віктор Ющенко, головою уряду – Юлія Тимошенко, а він обіймав посаду першого заступника міністра соцполітики.

Так от, держава тоді виплатив компенсації сім’ям загиблих у розмірі 100 тисяч гривень. На той момент це становило 20,7 тисяч доларів в американській валюті. Отримали також люди компенсації за втрачене майно, і гроші на відновлення житла. В залежності від ситуації, розмір виплати становив від 5 до 50 тисяч гривень. Також держава зробила тоді ще ряд додаткових виплат в якості матеріальної допомоги людям.

Що ми бачимо зараз? Виплати родичам загиблих – 0 гривень. Таку ж «компенсацію», тобто, нічого, отримали люди і за втрачене майно. Сам Володимир Зеленський заявив в ході свого візиту на Прикарпаття, що влада не просто думає, що робити, вона вже робить. Правда, поки президент робить лише селфи з постраждалими.