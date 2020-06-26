Чем опасно бессимптомное течение COVID-19, выяснили эксперты

Исследовательская группа из Чунцинского медицинского университета обнаружила, что бессимптомное течение COVID-19 говорит о более слабом иммунном ответе организма. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

Команда изучила 37 бессимптомных случаев болезни у пациентов в возрасте от 8 до 75 лет, пишет xinhuanet.com. Больные были помещены в народную больницу Ваньчжоу на юго-западе Китая. Ученые обнаружили, что интервал от первого до последнего положительного мазка из носоглотки среди бессимптомных случаев составил 19 дней. У пациентов с легкими симптомами он в среднем составлял около 14 дней.

Как в острой фазе (период, когда вирусная РНК может быть обнаружена в мазке), так и в ранней фазе выздоровления (восемь недель после выписки из больницы) уровни IgG (антитела, специфические к COVID-19) у бессимптомных пациентов были значительно ниже, чем у больных с симптомами.

В большей части бессимптомных случаев уже в ранней фазе выздоровления уровень нейтрализующих антител резко снижался, чего не происходило у больных с симптомами легкой и средней тяжести.

Таким образом, бессимптомные пациенты, как правило, имеют более слабый иммунный ответ на COVID-19, делают вывод исследователи.

По словам команды, обнаружение снижения уровня IgG и уровня нейтрализующих антител в ранней фазе выздоровления может способствовать разработке новых стратегий лечения и профилактики вируса.

: rz.com.ua