Шарій вже зрозумів, що набрав у свої ряди не самих ідейних персонажів – журналіст

Підписався на тг-канал Шарія. Цікаве чтиво. У відео я його не виношу чисто фізіологічно, мене блювати тягне від виду цієї мурчащей зал*пи, а в тексті можна, в тексті я загартований ватними пабликами.

І тут багато швидше видно і те, як він підгортає своїх лошпедов, і те, які наративи намагається вкинути в информполе. Він не дуже тонкий, кек.

Два спостереження.

1. Воно боїться. Він явно зрозумів, що набрав у свої ряди явно не самих ідейних і відважних персонажів. І перспектива відхопити неиллюзорных звіздюлєй в будь-якому місці нашої доброї батьківщини різко знижує їх бажання щось робити для чувака, пиляючого ролики з Європи.

Тому дуже наполегливо повторює, що це-де ростить його рейтинг до місцевих. Настільки часто, що очевидно: сам не вірить.

2. Дуже активно намагається запевнити читачів, що «репресії проти нього замовив особисто Зеленський», а Нацкорпус — його ручні клеврети. Це дуже тупо навіть для його аудиторії. Варіанта два — або таким чином він намагається забити опозиційну нішу, або — привіт, слив листування з Волошиним — намагається, навпаки, показати себе Банковій, як того, з ким треба зважати (а патріотів, відповідно, щемити). Можливі обидва відразу.

3. Всупереч переконанню, що це тільки патріоти срутся, а у вати суцільне єдність, забавно огризається на Мураєва. Активна внутрішньовидова конкуренція за електорат півнячого кута. Надзвичайно цікаво спостерігати. Як за гладіаторських битвою пари вошей.

Не перемикайтеся. Я ходжу туди для того, щоб вам не довелося.

Віктор ТРЕГУБОВ