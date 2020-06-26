Facebook офіційно перейшов до використання назви Kyiv замість Kiev – Кулеба

Вода камінь точить. А МЗС настирливо точити всіх у світі, хто досі пише «Kiev» замість «Kyiv»! Сьогодні я радий повідомити: рух за правильну транслітерацію столиці здобув важливу перемогу.

Десятки і сотні листів, електронних, паперових, дзвінків у всі офіси — від європейських до західного узбережжя США — і результат є: Facebook офіційно перейшов до використання Kyiv.

Про це сьогодні повідомили у відповідь на запит МЗС.

Інженери соцмережі переключили все на використання Kyiv. Раніше, якщо ви хотіли відмітити нашу столицю, то першою опцією за визначенням алгоритм пропонував Kiev. Віднині це буде Kyiv — адреси та місця, в яких згадується столиця України, будуть використовувати саме таку транслітерацію з української, а не російської мови.

Ті саме з чек-інами (відмітками відвідання місць). Користувачі будуть бачіті першою пропозицією саме Kyiv. Навіть якщо шукали неіснуючий Kiev.

Важливо: старі, вже виставлені у минулому теги та відмітки ще існують — їх не можна поміняти «заднім числом». Але найголовніше, що віднині наша столиця буде писатися правильно, і саме таке правильне написання Kyiv соцмережа буде підказувати користувачам.

Я дякую Facebook за це рішення. Столиця України має право на транслітерацію з української, а не російської мови. Цей важливий крок допоможе нам виправити #KyivNotKiev і у решті кіберпростору.

Це дуже важлива річ. Всього дві маленькі літери, які формують масову свідомість англомовному світу і привчають до розуміння, що Україна — це Україна.

Дмитро КУЛЕБА