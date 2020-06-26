У МОЗ попередили про можливий спалах тифу, дизентерії та гепатиту через повені в Україні

Повені в західних областях України можуть призвести до спалаху тифу, дизентерії, гепатиту А та інших інфекційних хвороб.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров’я.

Через паводки можливі підтоплення звалищ і сховищ гною, у зв’язку з чим зростає ризик спалахів інфекційних хвороб і харчових отруєнь.

«При реальній загрозі забруднення питної води збудниками вірусного гепатиту А, черевного тифу, дизентерії, ентеровірусної інфекції та інших інфекційних хвороб, необхідно дотримуватися простих правил профілактики», – зазначають у Центрі.

Для профілактики інфекційних хвороб у ЦГЗ радять дотримуватися таких порад:

• Обов’язково кип’ятити питну воду. Не вживати воду з децентралізованих джерел в місцях підтоплення, воду сумнівної якості з наземних водойм. Бажано використовувати бутильовану воду.

• Не пити воду з відкритих водойм, підтоплених або невідомих колодязів і джерел, які можуть бути забрудненими.

• Для харчування використовувати тільки якісні продукти. Овочі і фрукти необхідно добре мити, а щодо м яса, риби і яєць необхідно дотримуватися норм термічної обробки.

• Дотримуватися правил особистої гігієни та стежте, щоб їх дотримувалися діти.

Після сходу води необхідно провести рекультивацію земель, перекопати городи і присадибні ділянки; вичистити вигрібні ями і обробити хлорним вапном; очистити і продезінфікувати колодязі; провести дератизацію в місцях можливого скупчення гризунів.

При появі симптомів (підвищення температури тіла, трясця, запаморочення, головний біль, болі в животі, нудота, пронос, нежить, кашель, пожовтіння шкіри, склер очей, висипи на тілі, поява гнійників тощо) потрібно терміново звернути за медичною допомогою.