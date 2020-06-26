У столиці працівники речового ринку «Троєщина», де виявили спалах коронавіруса (захворіло п’ять осіб), за станом на 26 червня очікують рішення Київської міської державної адміністрації з вказівками щодо подальших дій.

В той же час вони розповіли, що знову залишитися без роботи не можуть. Про це журналіст ” Обозревателя В’ячеслав Буткалюк дізнався, побувавши на ринку. Він зробив фото і відео з цього місця.

«Нехай спочатку закриють «Епіцентр», а потім спробують нас», «Вони що економіку вбити хочуть?» – сказали працівники. За словами одного з них, у випадку закриття ринку вся її сім’я постраждає.

У той же час, як зазначив наш журналіст, більшість людей на цьому ринку дотримувалися масочного режиму.

Працівники ринку на Троєщині в Києві збунтувалися через спалахи коронавіруса

Працівники ринку на Троєщині в Києві збунтувалися через спалахи коронавіруса

Пізніше начальник Головного управління Госпродпотребслужбы р. в Києві Олег Рубан в коментарі OBOZREVATEL розповів, що вже 26 червня буде завершено епідрозслідування по ринку «Троєщина».

«Перевірки всіх ринків не буде. Тому що це звичайна спалах в організованому колективі. І ми таких спалахів фіксуємо майже 50-60 в день», – пояснив він.

За його словами, по кожному такому закладу, де було виявлено заражених коронавірусом, застосовуються однотипні, у відповідності зі стандартом, заходи. Визначається коло контактних осіб, тоді вони йдуть на самоізоляцію на 14 діб.

Якщо ж це неможливо з технічних причин, виробництво, діяльність закладу припиняється.

«Сьогодні на цьому ринку дійсно встановлено п’ять випадків підтверджених, дві підозри. Зараз проводиться епідрозслідування, визначається коло контактних осіб Буде проведена заключна дезінфекція, і буде прийнято рішення про ізоляцію окремої ділянки, а якщо це неможливо – то всього ринку», – підкреслив Рубан.

Працівники ринку на Троєщині в Києві збунтувалися через спалахи коронавіруса

Працівники ринку на Троєщині в Києві збунтувалися через спалахи коронавіруса

Працівники ринку на Троєщині в Києві збунтувалися через спалахи коронавіруса

Довідка. «Троєщина» – один з найбільших речових ринків Києва. Він розташований на вулиці Електротехнічна, 2, що в Деснянському районі столиці.

Працівники ринку на Троєщині в Києві збунтувалися через спалахи коронавіруса

Працівники ринку на Троєщині в Києві збунтувалися через спалахи коронавіруса

Працівники ринку на Троєщині в Києві збунтувалися через спалахи коронавіруса