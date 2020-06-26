Дейнега: Пропонували Офісу президента реформу, яка б могла забезпечити проведення 120-150 тисяч тестів на тиждень. Минуло чотири місяці

Я обіцяв собі написати про це, коли статистика по COVID-19 перетне психологічну межу в 1000 нових хворих на день. Прийшов час тримати слово.

Постараюся коротко. У березні цього року я прийшов до Офісу Президента. Зі мною були представники однієї дуже великої мережі лабораторій. Проаналізувавши стан промов, кількість обладнання, фахівців і якість менеджменту, вони запропонували просту реформу — централізувати обласні лабораторії у кілька великих центрів. Це б не дозволив упиратись більше в тривалість робочого дня окремо взятого лаборанта у обласної центрі, а організувати цілодобову роботу, рівномірну завантаження і раціональне використання годині фахівців та реагентів. Також пропонувалось закупити потрібну кількість реагентів для апаратів Gene Expert якими засіяна країна, і які теж можуть робити тести.

На зустрічі був щойно призначений міністр Степанов, Віктор Ляшко був частину часу (але я впевнений що він в курси всієї розмови), були інші люди, яких не тегатиму, альо їм цей пост точно скинути.

На все про все потрібно було трішки докупити техніки (щось готова була надати і сама мережа лабораторій) і реагенти. Ще треба було підготувати приміщення. Ми навіть запропонували одне під Києвом. Усі витрати були б невеликими як на цей масштаб проблеми (50-100 млн грн разово +реагенти). За організацію роботи не просили нічого. Ну тобто лабораторія дала б найкращих у країні фахівців безкоштовно (був жорстку карантин і вони все одне простоювали). Закупівлі малі б бути усі на державі за всіма офіційними процедурами, щоб не було зайвих підозр. Потрібна була лише політична воля, бачення і готовність діяти. Їх не було. Пропозиція була озвучена. Після цього ми більше не зустрічались.

Чому я тоді поліз у цю історію і витрачав на неї годину і соціальний капітал? Тому що люблю нестандартні проекти, які можуть врятувати тисячі життів. Про, принаймні, один успішний ви, думаю, знаєте.

Така реформа по нашим розрахункам могла б забезпечити спроможність по тестуванню на рівні 120-150 000 тестів на тиждень. Час виконання 1-1,5 місяці з моменту початку закупівель. Забір могли б здійснювати лікарі в рай і обласних центрах. Логістику до лабораторій можна організувати силами поліціі, на яку і так виділяється фінансування для боротьби з пандемією.

Щоб це означало для хворого? Доступність тестів. Результат був бі відомий протягом 1-2 днів (в залежності від логістики). Потужність дозволяла б тестувати усіх хто контактував з хворим. Це дало б більше виявлень і погіршило бі статистику з одного боку. Альо показало б реальну картину і могло би стати початком зламу ситуації.

Коли одна з епідемологинь сказала що такі масові тестування — це дорого, я відповів що у порівнянні з ціною карантину для економіки — це ніщо.

Це було чотири місяці тому. Свідків тої розмови достатня, щоб ніхто ії не зміг перекрутити. Я не співак що пропозиція ще дійсна. Альо усі контакти у Степанова і до є. Я просто пообіцяв собі написати цей пост, коли нових хворих на день стані більше тисячі.

Цей день настав. Завтра буде більше захворювань. Хочеться вірити що тестів теж.

Віталій ДЕЙНЕГА