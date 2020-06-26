Японцы рассказали о том, как будет выглядеть мир через 20 лет

Министерство науки и техники Японии предсказало, что в 2040 году у людей появится возможность общаться со своими домашними животными, и это еще не все, передает «Популярная механика».

Прогнозы были озвучены на заседании Кабинета Министров и являются частью официального сообщения (White Paper) Министерства науки и техники. White Paper представляет 2040 год — в документе описан мир, в котором наша настоящая жизнь и виртуальная реальность все больше сливаются.

Около 70% прогнозов этого Министерства сбылось с тех пор, как оно начало регулярно выпускать White Paper в 1970-х годах. В 1977 году оно предсказало телевизоры, которые можно будет повесить на стену. А в 1982 году прогнозировало появление мобильных телефонов. С другой стороны, например, лекарство для предотвращения метастазирования рака, которое появилось в White Paper от 1977 году, все еще не стало реальным.

В этом году Министерство науки и техники озвучило 37 предсказаний о жизни через 20 лет. Эксперты заявили, что к тому времени у нас будет общее человеческое сознание, которое позволит нам дегустировать пищу, которую ест другой человек. Это также говорит о способности вести беседы с собаками и кошками. Люди с ограниченными возможностями смогут испытать такие вещи, как катание на лыжах, благодаря разработкам в области виртуальной реальности.

В документе также говорится, что тяжелая техника, которой управляют люди на автомобильных заводах и строительных площадках, скорее всего, будет автоматизирована. Роботы будут выращивать фрукты и овощи на фермах и собирать урожай, а дроны смогут доставлять их в магазины и дома.

Среди авторов документа можно увидеть и лауреата Нобелевской премии Акиру Есино.

: aspekty.net