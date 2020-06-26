Парочка «авторитетів» обклала даниною в’язнів СІЗО. За «спокій» вимагали до 50 тис. грн

За вимагання коштів від арештантів Київського СІЗО двох кримінальних «авторитетів» повідомлено про підозру. У разі відмови платити їм «данину» – людей залякували й били.

Протягом двох місяців оперативники здійснювали документування злочинної групи, що займалася «вибиванням» грошей від заарештованих і засуджених Київського СІЗО. За підтримки та участі працівників слідчого ізолятора правоохоронцям вдалося встановити безпосередніх організаторів, їх спільників і задокументувати факти протиправної діяльності, повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполиции.

В ході слідства з’ясувалося, що двоє кримінальних «авторитетів», 1982 і 1985 років народження, організували «схему» власного збагачення за рахунок осіб, які перебувають в установі. Якщо вони хотіли спокійно там перебувати, повинні були сплачувати певну суму грошей. У разі відмови — створювалися умови і застосовувалися «методи переконання», після яких засуджені погоджувалися на вимоги «авторитетів». Гроші постраждалі перераховували на банківські картки підконтрольних осіб, які перебували на волі. Отримані на картки кошти передавали підозрюваним. Суми за «спокій» могли досягати декількох десятків тисяч гривень. Зокрема задокументований факт вимагання з засудженого 50 тис. гривень та перерахування коштів на зазначену кримінальними «авторитетами» банківську картку.

У четвер, 25 червня, правоохоронці провели санкціоновані обшуки в камерах, де утримуються «авторитети» і за місцем проживання осіб, задіяних у схемі».

Поліцейські вилучили частину коштів, отриманих від потерпілого, «чорнові» записи, наркотичні засоби, мобільні телефони та банківські картки.

На підставі отриманих доказів двом чоловікам — організаторів злочинної схеми — слідчі повідомили про підозру у ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про етапування підозрюваних в інші спецзаклади.