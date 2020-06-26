Швейцарський суд засудив екс-нардепа Мартиненко до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів

У п’ятницю, 26 червня, Федеральний кримінальний суд Швейцарії у місті Беллінцона засудив екс-нардепа України Миколи Мартиненка за відмивання приблизно 2,8 мільйонів євро через швейцарську фінансову систему «у складі злочинного угруповання».

Про це повідомляє програма «Схеми».

Крім того, суд визнав винним ще одного українця — Павла Скаленко. Він фігурує разом з колишнім парламентарієм і в українському кримінальному провадженні НАБУ і САП.

В результаті Мартиненко засуджений на 28 місяців перебування у в’язниці, 12 з яких – «безумовного відбування». Скаленко присудили 24 місяці позбавлення волі.

Встановлено, що вказані громадяни України відкривали в швейцарських банках рахунки. З них вони купували нерухомість і швейцарські активи в інших державах. Так відмивалися кошти, незаконно отримані в Україні і Чехії.

Вважається, що Мартиненко доручив Скаленку створити офшор в Панамі. Керівниками його були громадяни цієї країни. Проте всі вони дали право Мартиненко бути своїм уповноваженим. Після цього, вважають силовики, Скаленко відкривав банківські рахунки у Швейцарії на офшорну компанію. У документах бенефіціаром значився Мартиненко.

Між тим екс-нардеп своєї провини не визнав.

Дана справа пов’язана з виробництвом, порушеною проти Мартиненка та його поплічників в Україні, яке вели НАБУ і САП. Зараз воно розглядається у Вищому антикорупційному суді.