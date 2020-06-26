“Була вся у крові, а вони били та ґвалтували”: жертва поліцейських з Кагарлика розповіла про пекло

Жертва зґвалтування у м. Кагарлик Київської області Неля Погребицька розповіла про жах, який пережила.

Про це пише “УП”.

За словами жінки, першим з неї знущався Микола Кузів. Він одягнув на дівчину протигаз та почав бити. Коли дівчина вирвалась, усе обличчя жінки було у крові. Потім поліцейський повів її в туалет та покаравши вмиватись, проте води у відділку не було, а тому жінка просто витерла кров руками.

“Як я впала, то за волосся мене тягнув, то з ноги, з кулака, синці такі були. Тоді до себе в кабінет повів, наставивши пістолет, знову штовхав. І запальничкою балувався. Каже, або коси тобі спалити, або що тобі зробить. Загалом, що хотів, ті й робив. А ще хотів мене це, як воно називається, то що струмом б’є є… Каже, може, ти хочеш 220 чи скільки там. А потім я злякалася, як наділи цей протигаз, дихати стало нічим. Курточку через вікно мою викинув, а паспорт так і не віддав. Де він міг подітися – не знаю”, – зазначила Погребицька.

Жінка пригадала, що потім на неї накинувся інший поліцейський – Сергій. Неля Погребицька пригадала його слова: “Я тобі сьогодні розірву, будеш моя сьогодні”.

Далі чоловік покаравши жертві роздягнутися та почав її гвалтувати.

“Микола ще посидів, посидів, а потім вже пішов. О другій годині ночі його не було. Він віддав мені телефон. Сергій о четвертій годині мене і не хотів відпускати, я ж просила, як могла, і на коліна ставала, і все. Тільки відпустіть мене, тому що прийде Микола і мене знову буде вбивати. Він мене випустив”, – зазначила дівчина.