Увазі Зеленського і всієї його **здоты — політолог

Сьогодні Зе в Херсоні особисто віддавав Наш порт в подарунок… А вчора… злі язики гомонять… з нагоди дня Митника в тому ж Херсоні главтаможня «скоромно» гуляла — з участю Насті Каменських та її кордебалету.
Бешкетники! карантин порушували! )))
…Поки Аваков геїв ганяв по барах в Києві…
Чекаю подробиць «карантинних» або Офіційних спростувань тверджень… )))))))))
Лохи — рушники дати, щоб росу Зелених очей утерти?
Настю нинада? На митній корпоратив… А… ніщеброди? Не митники? Розумію…
Може хоча б порт є? На концесію… тобто задарма? Не? Співчуваю!
У країні чи знаєте «велика Зе будівництво!» — 55% від вірусного фонду на будівництво — це прапор Зе на місцевих виборах… Грошей нада!
П. С.: Кажуть спійманий вчора новолиц у вишиванці від Зеленського (главОДА) на хабарі за потребслужбу на благо олігархів… має брата… в Полтаві… і там він очолює главконтору по боротьбі з корупцією.
Ітіть.