Увазі Зеленського і всієї його **здоты — політолог

Сьогодні Зе в Херсоні особисто віддавав Наш порт в подарунок… А вчора… злі язики гомонять… з нагоди дня Митника в тому ж Херсоні главтаможня «скоромно» гуляла — з участю Насті Каменських та її кордебалету.

Бешкетники! карантин порушували! )))

…Поки Аваков геїв ганяв по барах в Києві…

Чекаю подробиць «карантинних» або Офіційних спростувань тверджень… )))))))))

Лохи — рушники дати, щоб росу Зелених очей утерти?

Настю нинада? На митній корпоратив… А… ніщеброди? Не митники? Розумію…

Може хоча б порт є? На концесію… тобто задарма? Не? Співчуваю!

У країні чи знаєте «велика Зе будівництво!» — 55% від вірусного фонду на будівництво — це прапор Зе на місцевих виборах… Грошей нада!

П. С.: Кажуть спійманий вчора новолиц у вишиванці від Зеленського (главОДА) на хабарі за потребслужбу на благо олігархів… має брата… в Полтаві… і там він очолює главконтору по боротьбі з корупцією.

Ітіть.