В Черновцах мужчина поймал крупного карпа на затопленном паводком рынке

Местный житель оглушил рыбу палкой и вытащил ее из воды голыми руками. Рыба оказалась крупной – длиной примерно в полметра.

Пользователи разместили видео “рыбалки” в соцсетях.

Калиновский рынок в Черновцах подтопило из-за паводков. Крупный карп заплыл на затопленный базар и начал барахтаться на мелководье. Собравшиеся люди с интересом наблюдали за происходящим, а один из присутствующих решительно направился к заблудившейся рыбе и несколько раз оглушил ее палкой. Причем, у некоторых людей его действия вызвали неодобрительные эмоции.

Добыча оказалась довольно крупной – длиной примерно в полметра.

Одни похвалили рыболова за неожиданный успех, другие же, обвинили его в жестокости.

: focus.ua