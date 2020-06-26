Росія не піде на поправку

Вносяться зміни до Конституції — димова завіса, причому низької юридичної якості. Нас чекає найбільша спецоперація по містифікації за всю пострадянську історію голосування.

Тиждень загальноросійського голосування за поправки до Конституції стартувала 25 червня. Росіянам пропонується не мудруючи лукаво прийняти пакетом 206 поправок самого різного властивості — від захисту дітей і тварин, віри в бога до територіальної цілісності і, звичайно, тієї самої «космічної» поправки, яка дозволить нинішнього президента залишатися при владі аж до 2036 року.

За що насправді будуть голосувати громадяни Росії? Що являє собою процедура голосування? Чому вона проводиться зараз, незважаючи на те, що кількість активних носіїв COVID-19 у країні не падає нижче 200 тисяч? Кореспондент «Росбалта» поставив ці питання політологам, депутатам і соціологам.

Лев Шлосберг, депутат Псковського обласного Зборів депутатів:

«Нас чекає процедура, через яку країна не проходила ніколи. Це не вибори, референдум, не всенародне голосування, передбачених процедурою прийняття Конституції. Строго кажучи, це навіть не плебісцит.

Це чимось схоже на організацію голосування в Криму в 2014 році — таке суспільне діяння, при якому процедура не просто не важлива, вона демонстративно ігнорується. Думаю, нас чекає найбільша спецоперація по містифікації результатів за всю пострадянську історію голосування в Росії.

Всі ці порушення пов’язані з політичним завданням — статистично показати всенародний напад обожнювання Путіна. Мова не про окремі поправки в Конституцію, а про те, щоб дозволити йому довічне правління. Все інше, що поміщається в Конституцію — законодавчий сміття, яка може зіпсувати людям життя, а в чомусь ні. Тому що 90% поправок — предмет регулювання федеральних законів, у Конституції вони не потрібні. Це димова завіса, причому низької юридичної якості.

Навіщо поспішають з голосуванням? У тому числі потім, щоб конвертувати ті подачки, які зараз роздають народу, в якийсь політичний результат. Але очевидна панічна встановлення влади на досягнення потрібних результатів голосування за будь-яку ціну.

Начальники зараз підуть на будь-які злочини, щоб намалювати потрібні цифри — ніхто не дізнається, скільки надруковано бюлетенів насправді і що шість діб дострокового голосування буде відбуватися по ночах, коли спостерігачі будуть йти додому…

А ми бачимо, скільки придуманих умов роблять реальне спостереження неможливим — голосувати можна в альтанці на подвір’ї, вдома, на вулиці. Смертельно хворому коронавірусом дадуть можливість опустити бюлетень у спеціальну урну.

Це голосування — спроба абсолютної консервації абсолютно застаріле, не відповідає нічиїм очікуванням і вимогам способу життя державного правління.

Йти на голосування чи ні? Якщо б не було смертельно небезпечної епідемії — не тільки для літніх, але для всіх — незважаючи на весь беззаконня, при якому організовується ця процедура, я б закликав йти і голосувати «проти». В надії, що фальсифікують не всі, але — головне — ви зможете сказати собі, рідним, знайомим і друзям, що зробили все, що могли, проголосували проти.

Але сьогодні кожен виборчий ділянка стає місцем підвищеної небезпеки для людей, в тому числі для членів комісій, через яких пройдуть тисячі людей. Держава, яка запрошує людей на голосування, після якого вони можуть померти, — безсовісне держава.

Думаю, кожен повинен прийняти це рішення сам, відповідаючи за здоров’я своєї родини і близьких. І якщо ви все-таки ви хочете проголосувати, зробіть це тільки 1 липня — тому що на достроковому голосуванні вкрадені можуть бути абсолютно всі голоси «проти»».

Володимир Гельман, професор Європейського університету в Санкт-Петербурзі і університету Гельсінкі:

«Процес проведення голосування забезпечується всією адміністративною машиною держави: президентська адміністрація дає вказівки губернаторам. Не знаю, які контрольні цифри закладаються по тим чи іншим регіонам, але думаю, вони будуть сильно варіюватися від одного до іншого. І немає сумнівів у тому, що адміністрація зацікавлена у високій явці та у тому, щоб якомога більше виборців проголосували «за».

І зрозуміло, що ця мета буде досягатися всіма доступними методами. Починаючи з тиску на працівників держпідприємств, бюджетних установ і закінчуючи звичайними методами підтасовування підсумків голосування. Методи тиску в принципі відіграють велику роль — адже значна частина громадян сильно залежна від свого начальства, і якщо їм дадуть вказівку з’явитися на виборчу дільницю, їм складно послухатися. Ми ж пам’ятаємо про те, що у більшості бюджетників є оклади та надбавки, обсяг яких обумовлений тим, виконують люди вказівки начальства чи ні? І перспектива позбутися заробітку у разі неправильного поведінки — досить лякає…

Крім того, на цьому голосуванні можливості виборців будуть сильно обмежені, а сама процедура — вкрай непрозора. Так, в Москві і Нижегородської області будуть голосувати по інтернету — це серйозний привід для занепокоєння. В цілому ж спостерігачі відіграють величезну роль у виборчому процесі: так, після думських виборів 2011 року в Москві провели дослідження, яке показало, що на тих ділянках, де спостерігачі були присутні, голосів за «Єдину Росію» було на 11% менше ніж там, де їх не було. Тобто просте присутність спостерігача служить обмежувачем.

Виходячи з усього цього, упевнений, що результати голосування по поправках відображати уподобання людей не будуть».

Марія Мацкевич, співробітник Соціологічного інституту РАН:

«Голосування по Конституції у будь-якій державі — це важливий символічний акт. Опитування ВЦВГД і незалежних соціологічних організацій показують цікаву тенденцію: ті, хто збираються голосувати «за», в основному, йдуть на вибори, ті, хто «проти» — залишаються вдома.

Так, відносно Москви, яка традиційно вважається опозиційною, прогнозують такі результати: близько 60% «за», близько 40% «проти». По країні ВЦВГД дає прогноз трохи більше двох третин «за» (67-71%), трохи менше третини — «проти» (28-32%). Дані по країні, швидше за все, будуть відрізнятися, але очевидно одне: прихильники поправок набагато більш мобілізовані, ніж противники.

Чому противники поправок вважатимуть за краще залишитися вдома? Тут різний спектр причин: хтось принципово не ходить на вибори, хтось бойкотує саме ці, хто боїться коронавіруса.

До речі, судячи з даних опитувань, серед противників поправок багато тих, хто дуже серйозно сприймає загрозу зараження і суворіше дотримується заходів безпеки. Тобто для них це додатковий аргумент, щоб не йти».

Сергій Цыпляев, декан юридичного факультету Північно-Західного Інституту Управління РАНХиГС:

«Конституція — це стратегічний документ з нормами, які діють десятиріччями, і тому ніякого поспіху у прийнятті поправок бути не повинно. Очевидно, що у зв’язку з пандемією голосування краще було б перенести подалі, витратити зайві півроку на обговорення. Ми двадцять шеть років прожили при цій Конституції, почекали ще трохи. У світі, до речі, діє практика прийняття поправок протягом кількох років, це нормально.

Чому голосування вирішили проводити саме зараз? Думаю, у влади є побоювання, що економічна ситуація далі буде тільки погіршуватися, пандемія вдарила по економіці всіх країн, і Росія навряд чи залишиться островом стабільності. А ще навколо поправок була запущена програма суспільно-політичної мобілізації громадян і, як я розумію, її досить важко зупинити.

І зрозуміло, що ця мета буде досягатися всіма доступними методами. Починаючи з тиску на працівників держпідприємств, бюджетних установ і закінчуючи звичайними методами підтасовування підсумків голосування. Методи тиску в принципі відіграють велику роль — адже значна частина громадян сильно залежна від свого начальства, і якщо їм дадуть вказівку з’явитися на виборчу дільницю, їм складно послухатися. Ми ж пам’ятаємо про те, що у більшості бюджетників є оклади та надбавки, обсяг яких обумовлений тим, виконують люди вказівки начальства чи ні? І перспектива позбутися заробітку у разі неправильного поведінки — досить лякає…

Крім того, на цьому голосуванні можливості виборців будуть сильно обмежені, а сама процедура — вкрай непрозора. Так, в Москві і Нижегородської області будуть голосувати по інтернету — це серйозний привід для занепокоєння. В цілому ж спостерігачі відіграють величезну роль у виборчому процесі: так, після думських виборів 2011 року в Москві провели дослідження, яке показало, що на тих ділянках, де спостерігачі були присутні, голосів за «Єдину Росію» було на 11% менше ніж там, де їх не було. Тобто просте присутність спостерігача служить обмежувачем.

Виходячи з усього цього, упевнений, що результати голосування по поправках відображати уподобання людей не будуть».

Марія Мацкевич, співробітник Соціологічного інституту РАН:

«Голосування по Конституції у будь-якій державі — це важливий символічний акт. Опитування ВЦВГД і незалежних соціологічних організацій показують цікаву тенденцію: ті, хто збираються голосувати «за», в основному, йдуть на вибори, ті, хто «проти» — залишаються вдома.

Так, відносно Москви, яка традиційно вважається опозиційною, прогнозують такі результати: близько 60% «за», близько 40% «проти». По країні ВЦВГД дає прогноз трохи більше двох третин «за» (67-71%), трохи менше третини — «проти» (28-32%). Дані по країні, швидше за все, будуть відрізнятися, але очевидно одне: прихильники поправок набагато більш мобілізовані, ніж противники.

Чому противники поправок вважатимуть за краще залишитися вдома? Тут різний спектр причин: хтось принципово не ходить на вибори, хтось бойкотує саме ці, хто боїться коронавіруса.

До речі, судячи з даних опитувань, серед противників поправок багато тих, хто дуже серйозно сприймає загрозу зараження і суворіше дотримується заходів безпеки. Тобто для них це додатковий аргумент, щоб не йти».

Сергій Цыпляев, декан юридичного факультету Північно-Західного Інституту Управління РАНХиГС:

«Конституція — це стратегічний документ з нормами, які діють десятиріччями, і тому ніякого поспіху у прийнятті поправок бути не повинно. Очевидно, що у зв’язку з пандемією голосування краще було б перенести подалі, витратити зайві півроку на обговорення. Ми двадцять шеть років прожили при цій Конституції, почекали ще трохи. У світі, до речі, діє практика прийняття поправок протягом кількох років, це нормально.

Чому голосування вирішили проводити саме зараз? Думаю, у влади є побоювання, що економічна ситуація далі буде тільки погіршуватися, пандемія вдарила по економіці всіх країн, і Росія навряд чи залишиться островом стабільності. А ще навколо поправок була запущена програма суспільно-політичної мобілізації громадян і, як я розумію, її досить важко зупинити.

Сьогодні ми спостерігаємо безпрецедентний тиск на електорат. Так, є категорії, які до нього вже звикли, але навіть з ними це відбувається все частіше, в останній раз — два роки тому, під час президентських виборів. Але є також і велика категорія громадян, для яких такий масований примус і в такій формі — щось нове. Це працівники великих компаній, а також ті бюджетники, від яких сьогодні потребують пригнати на голосування ще трьох або чотирьох осіб. Адже адміністрації сьогодні потрібно вирішувати більш важкі завдання у складних стартових умовах — рівень підтримки Путіна сильно просів за ці два роки, і людей на процедуру голосування доводиться буквально мобілізовувати.

Підсумковий результат нескладно передбачити. Зрозуміло, що адміністрація коливається між двома варіантами: помірний — явка 50-52%, з них — 65% «за». Другий варіант радикальний, який хотілося б бачити президента — явка 60-70% і більше 65% «за» (це має дати абсолютна більшість» від усіх виборців, як висловився Путін). Але реальний результат, думаю, буде десь між — другий варіант занадто амбітний, і може знизити саму легітимність процедури.

В цілому ж сенс усього голосування — це політична аккламация, висловлення лояльності лідера. Однак ми бачимо тут лукаву і суперечливу позицію — незважаючи на те, що серйозно йде мова про те, щоб дати Володимиру Путіну мандат на довічне правління з сильно розширеними повноваженнями, це камуфлюється через 205 інших поправок. Все тому, що ідея дуже непопулярна, і є ризик нарватися на протести».