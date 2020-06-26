«Іллюша! Ти лиса гн*так»: ветеран «Азова» викликав Ківу на поєдинок

Екс-керівник штабу «Національного Корпусу» і ветеран «Азова» Родіон Кудряшов назвав народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Іллю Ківу боягузом і «лисій гн*дой» і викликав його на поєдинок.

Так Кудряшов відреагував на інформацію, що Ківа написав звернення до Генпрокуратури з вимогою відкрити проти нього кримінальну виробництво за нібито напад на поліцейського в грудні 2019 року.

«Ватяний півень Ківа вимагає у Генпрокурора заарештувати мене за напад на поліцейського в грудні 2019-го», — повідомив Кудряшов у себе в Telegram. Також він опублікував відеозвернення до Ківі.

«Іллюша! Ти лиса гн*так і сс*кло. Хіба не ти обіцяв нас, патріотів, вбивати разом зі своїми бойовими півниками? Що сталося? Чому раптом передумав? Чому замість чесного чоловічої розмови ти пишеш заяви? … Ти ватна мр*зь, розказуєш, який ти сміливий… Ти не герой, ти звичайний балабол, який не відповідає за свої слова», — звернувся «азовець» до нардепа.

Кудряшов викликав Ківу на поєдинок, щоб з’ясувати всі питання в цьому чоловічому розмові. «Щоб розставити всі крапки над викликаю тебе, ватяна мр*зь, і твоїх спільників на поєдинок: відкритий — закритий, розмова: відкритий – закритий. Доведи, що ти мужик. Поки що для нас ти сс*кливый півник. Балабол, який кукурікає на своїй жердинці ОПЗЖ» — резюмував ветеран «Азова».