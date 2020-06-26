Житель Прикарпаття віддав Зеленському свої гумові чоботи

Президент України Володимир Зеленський у четвер побував з робочою поїздкою в Івано-Франківській області, яка сильно постраждала від повеней. У селі Ланчин його кортеж потрапив в непролазну бруд, і один з місцевих жителів віддав йому свої чоботи.

Про це повідомляє hromadske.

У селі глава держави вирішив подивитися на наслідки потопу, однак з’ясувалося, що йому необхідна гумове взуття. Один з охоронців почав кричати: “Чоботи! Чоботи! Чоботи президенту!”. На заклик відгукнувся селянин, який швидко зняв свою взуття, віддав її охоронцю, а той відніс чоботи Зеленському.

Завдяки підходящої взуття президент зміг пройтися по селу і оцінити масштаби наслідків стихії без ризику намочити ноги, забруднити своє взуття і штани.

Як выручивший президента чоловік обійшовся без чобіт, що супроводжували Зеленського журналісти не розповіли.