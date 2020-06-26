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На фабриці крабових паличок «Водний світ» спалах COVID-19. Завод закрили

27.06.2020

В Одеській області виявлено спалаху COVID-19 – в психоневрологічному диспансері і на підприємстві з виробництва крабових паличок.

Про це заявив головний санітарний лікар області Віталій Гончаров.

Фахівець розповів, що за останні два дні в психоневрологічному диспансері у місті Балта було виявлено 62 випадки інфікування.

Як з’ясувалося, джерелом зараження був співробітник, який контактував з хворим родичем.

Крім того, спалах COVID-19 виявили на заводі по виготовленню крабових паличок «Водний світ Аквафрост». Коронавірус виявлений у 11 працівників. 24 червня підприємство припинило роботу.

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