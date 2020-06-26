У Києві водій погрожував пістолетом поліцейському, який йому посигналив

У Києві чоловік за кермом Hyundai наставив пістолет на водія, який йому посигналив за порушення правил дорожнього руху. Однак тоді агресивний житель столиці не знав, що він погрожував зброєю поліцейського, який у той день був вихідний. Чоловіка з пістолетом правоохоронці затримали.

Про це в четвер, 25 червня, інформує прес-служба Патрульної поліції Києва.

«Вчора вдень патрульний Богдан Федоренко був вихідний. Він їхав у справах на власному автомобілі, і раптом ледь не став учасником ДТП», — йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, на проспекті Маяковського з зупинки громадського транспорту перед ним виїхав автомобіль Hyundai, який перебудувався відразу в другу смугу. В результаті цього водій створив аварійну ситуацію. Повідомляється, що патрульному довелося маневрувати, щоб уникнути ДТП. Також поліцейський посигналив порушника ПДР.

«Водієві Hyundai не сподобалося «звукове зауваження», він зупинився і почав погрожувати поліцейському фізичною розправою, при цьому вживаючи нецензурну лексику в його бік. Не слухаючи про пункти ПДР, які він порушив, як останній аргумент своєї правоти чоловік витягнув предмет, схожий на пістолет і направив його на Богдана, після чого швидко поїхав з місця», — додали в поліції.

Після цього інциденту патрульний відразу ж подзвонив в поліцію, а сам пішов за Hyundai і повідомляв колегам його маршрут. Через деякий час на допомогу приїхав автопатруль, який і зупинив правопорушника.

Ним виявився 37-річний житель столиці. При поверхневому огляді патрульні виявили у нього предмет, схожий на пістолет з ознаками переробки, та магазин до нього.

У Києві водій погрожував розправою раздражавшему його патрульному. Фото: Патрульна поліція Києва

«Дозвільних документів на зброю громадянин не мав, пояснити її походження також не зміг. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Деснянського району для вилучення предмета та надання правової кваліфікації дій громадянина», — заявили в поліції.