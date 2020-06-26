У «Слуги народу» придумали, як поповнити бюджет на $2 млрд без кредитів МВФ

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова з фракції «Слуга народу» заявила, що, приватизувавши майно, яке знаходиться в управлінні профспілок, держава отримає близько двох мільярдів доларів.

Таку думку вона висловила під час зустрічі з журналістами в п’ятницю, 26 червня, повідомляє «Укрінформ». Політик уточнила, що, зокрема, таким майном є будівлі профспілок, готелю «Турист», санаторно-курортні комплекси.

«Це все – державне майно. Це означає, що, приватизувавши його, ми можемо отримати, якщо продамо ці комплекси, 2 мільярди доларів додаткових доходів у бюджет, не звертаючись за кордон за кредитами МВФ, ЄБРР та інших структур. У нас це майно є, воно просто присвоєно структурою, яка не мала на це права», – сказала Третьякова.