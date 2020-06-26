Черемош начисто змив все: у Карпатах повінь знищила унікальне озеро (фото)

У Верховинському районі Івано-Франківської області потужна повінь знищила унікальне озеро Криве. Воно утворилося у 2008 році також внаслідок повені і стадо місцевою туристичною принадою. Вода в озері мала вражаючий смарагдовий колір.

Про це сповістила у мережі екоактивістка Ярина Лучейко.

Дівчина розповіла, що через повінь сталося. Один із них заблокував дорогу в селище Кривець, де було розташоване озеро. Ще два зсуви сталися просто біля озера, колишню природну дамбу знесло і все потекло в Черемош.

Такий вигляд озеро мало до повені:

А таким місце стало після страшної повені:

Лучейко нагадала, що Криве утворилося, коли обвал перекрив потік у 2008 році внаслідо повені.

: vgolos.com.ua

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