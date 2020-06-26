Китай перекидає війська до кордону з Індією

Китай нарощує військову присутність на кордоні з Індією в долині річки Галван після зіткнень прикордонників минулого тижня, в результаті яких 20 індійських солдатів загинули і більше 70 отримали поранення.

Як повідомляє Reuters з посиланням на супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies, Народно-визвольна армія КНР зводять новий укріплений табір на лінії контролю в Ладакх поблизу спірного штату Кашмір, на частині якого претендують Індія, Пакистан і Китай.

Фотографії, зроблені в понеділок, 22 червня, показують, що на контрольованій китайською армією території з’явилися намети і почалося будівництво об’єктів, які тиждень тому не було.

Індія стверджує, що будівельні роботи ведуться на її території – з індійської сторони від лінії фактичного контролю. Пекін, навпаки, вважає весь район своїм.

За даними The Times of India, китайські військовослужбовці зводять табір з вогневими позиціями для кулеметів в місці, де раніше знаходився знищений індійцями китайський спостережний пункт.

Як пише South China Morning Post, Китай перекинув до кордону авіацію, включаючи стелс-винищувачі J-20, вертольоти Z-20, багатофункціональні дрони Wing Loong II, а також легкі танки Type 99A і Type 15, здатні вести бій в умовах високогірній місцевості.

Індія, у свою чергу, дозволила прикордонникам відкривати вогонь на поразку у разі зіткнень з китайцями на лінії контролю, розповіли The Hindustan Times високопоставлені чиновники.

Командувачі на місці отримали повну свободу дій та скасування заборони на застосування вогнепальної зброї, щоб відповідати на «надзвичайні ситуації» всім доступним арсеналом заходів, пояснили джерела видання.

Ескалація напруженості в Кашмірі почалася в травні, коли Індія і Китай – дві найбільші ядерні держави Азії – перекинули по кілька тисяч військових в прикордонний район, розділений за підсумками війни 1962 року, в якій Індія зазнала поразки.

Делі нагадав про свою позицію, згідно з якою Китай окупував в цьому районі 38 тисяч квадратних кілометрів індійської території. 6 червня відбулися переговори, де сторони підписали угоду про вирішення ситуації мирним шляхом. Через тиждень Індія почала перекидати до китайської кордоні танків Т-90 і Т-72, а також військової авіації.