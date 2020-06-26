У Києві з вікон багатоповерхівок за минулу добу випали дві дитини

Вчора, 25 червня, у Києві зареєстровано чотири падіння з висоти, двоє з яких — діти.

Про це інформує портал «Київ оперативний» в соцмережі Facebook.

Повідомляється, що в першому випадку випав з вікна 9 поверху хлопчик трьох років. За попередньою версією, він сперся на москітну сітку, яка під його вагою вивалилася. Дитина загинула.

Другий випадок закінчився важким травмуванням. Це шестирічний хлопчик, який випав з вікна третього поверху.

На час виклику бригади екстреної медичної допомоги батьки дитини перебували в стані алкогольного сп’яніння.