Шарій не є підозрюваним або обвинуваченим ні по одній справі в Україні — Офіс генпрокурора

Блогер і лідер «Партії Шарія» Анатолій Шарій не проходить в Україні як підозрюваний або обвинувачений ні по одній з кримінальних справ. Також на сьогоднішній момент обставини, які б перешкоджали поверненню Шарія в Україну і переміщенню по території країни відсутні.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора України у відповідь на запит нардепа від партії «Слуга народу» Андрія Мотовиловца.

Документ опублікував на своїй сторінці у ФБ сам нардеп.

«На восьмий рік «політичних переслідувань», який позиціонує себе в’язнем совісті і полум’яним опозиціонером Анатолій Шарій може сміливо повертатися додому. Ніяких перешкод. Виборець чекає!», — написав Мотовиловець.

На це повідомлення сам Анатолій Шарій відреагував публікацією в Facebook.

«Зважаючи на те, що зараз ВП починає розганяти фейк про те, що ставлення Шарія немає в Україні ніяких справ (і він може приїхати, щоб з’явилися і цап-драп) повідомляю — 01.06.2020 о 00:00 було відновлено кримінальне провадження ставлення Шарія А. А. за статтею 383 год.2 основні підприємства. прокурор — Малий Євген Ігорович», написав Анатолій.

«Тупоголові мешканці Офісу Президента. Ви вже якщо задумали викрити Шарія в небажання повертатися на вашу процвітаючу країну законності, то хоча б закрийте кримінальні провадження. А то мечетесь як ті кури без голови. Одна рука відкриває, друга виписує папірці про відсутність переслідувань», — написав Шарій.

Як відомо, журналіст і блогер Анатолій Шарій ще в часи президентства Януковича отримав статус біженця в Литві і з тих пір проживає на території Євросоюзу. За часів Януковича проти нього були відкриті кримінальні справи, що і послужило підставою для набуття ним статусу біженця.

У квітні минулого року Анатолій Шарій у коментарі «Країні» заявив, що проти нього в Україні як і раніше кримінальні справи, тому він не може повернутися на батьківщину.

У квітні цього року стало відомо, що він знятий з розшуку.

Однак, коментуючи перспективи свого повернення на батьківщину, Шарій останнім часом акцентував увагу на те, що це, на його думку, недоцільно.

«Сьогодні в ефірі в черговий раз підтвердив — я не поспішаю повертатися. Я не позбавлений можливості робити все, що треба, перебуваючи там, де перебуваю. При цьому не бажаю ставати частиною договорняків, «пити каву» з потрібними людьми і проводити по десять зустрічей на день з «бажають запропонувати дещо», я не буду ставати типовим «українським політиком» з усіма цими мутками терками, не буду мазати в договорняки, не стану частиною цього смердючого організму. Дозвольте мені тримати себе в чистоті», — написав навесні цього року на своїй сторінці в Instagram Шарій.