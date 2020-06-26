Голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню вручили підозру. Його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У п’ятницю, 26 червня, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) також вручили підозра чиновнику Кіровоградської ОДА.

У прокуратурі зазначили, що слідство по справі триває.

У відомстві зазначили, що прокурори будуть наполягати на обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою для внесення голови ОДА 12 млн гривень застави і 8 млн гривень для його пособника.