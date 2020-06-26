Франція назвала дату початку розшифровки «чорних скриньок» літака МАУ

Розшифровка бортових самописців збитого іранськими військовими літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розпочнеться в липні. Розшифровкою буде займатися Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції (BEA).

Про це BEA повідомило на сторінці в Twitter.

У бюро заявили, що Іран офіційно звернувся за допомогою з розшифровки «чорних скриньок» українського літака. Технічні роботи планують розпочати 20 липня у Франції.

Інформацію про згоду Ірану передати «чорні ящики» літака МАУ також підтвердив в Facebook заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

«Тільки що на Раді ІКАО представники Ірану погодилися передати у Францію для розшифровки бортових самописців літака рейсу PS752. Це стало можливим завдяки послідовному тиску українського уряду та їх колег з інших країн», — написав він.