Хелемський заблокував призначення Наумова головою Ощадбанку

Кандидат на посаду голови правління Ощадбанку Геннадій Хелемський, який програв конкурс, через Печерський районний суд Києва заблокував призначення Сергія Наумова.

Печерський суд 25 червня заблокував призначення Сергія Наумова головою правління Ощадбанку за позовом директора департаменту структурованого торговельного фінансування Укргазбанку Геннадія Хелемського, повідомляє НВ Бізнес.

Суд своєю ухвалою задовольнив вимогу Геннадія Хелемського зупинити дію рішення наглядової ради Ощадбанку про визначення Сергія Наумова переможцем конкурсного відбору кандидата на посаду голови правління Ощадбанку.

Ощадбанку також заборонено вчиняти дії, спрямовані на призначення Сергія Наумова керівником та/або підписантом Ощадбанку, в тому числі проводити збори акціонерів, до завершення судового процесу.

Ця ухвала вже набрала чинності, але може бути оскаржена у Київському апеляційному суді.

Підстав для скасування перемоги Сергія Наумова у конкурсі немає, заявляла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Нинішній голова правління Ощадбанку Андрій Пишний відмовився від участі в повторному конкурсі на голову Ощадбанку, хоча він майже переміг у першому конкурсі.

За більшістю голосів перемогу в іншому конкурсі на голову правління Ошадбанку отримав діючий голова Піреус Банку Сергій Наумов.

Наумов переміг у голосуванні у іншому турі цього конкурсу з перевагою у два голоси. Йому програв заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

Перед голосуванням у першому турі 5 незалежних членів наглядової ради отримали анонімні листи з пропозицією проголосувати за Генадія Хелемського за винагороду, про що вони повідомили службі безпеки банку. Він набравши меншість голосів і не пройшов у другий тур.

Раніше Хелемський працював начальником управління структурованого торговельного фінансування Ощадбанку.

Призначення Сергія Наумова головою Ощадбанку намагається заблокувати в суді також один з депутатів. Суд відкрив провадження за позовом народного депутата Максима Бужанського та призначив на 2 липня засідання.