США передрекли Росії ізоляцію в ООН

Росію і Китай чекає ізоляція в ООН, якщо вони продовжать блокувати в Радбезі проекти резолюції США про збройний ембарго відносно Ірану. Про це заявив спецпредставник США по Ірану Брайан Хук.

Він підкреслив, що між Москвою і Пекіном і міжнародним співтовариством наростають суперечності, передає Reuters.

«Росія і Китай були ізольовані в МАГАТЕ, а тепер будуть і в Раді Безпеки, якщо продовжать шлях антиутопії», — сказав Хук.

Раніше, 19 червня, агентство МАГАТЕ ухвалило резолюцію про доступ до двох ядерних об’єктах Ірану. Росія і Китай спробували заблокувати це рішення, але не змогли, так як не володіють правом вето в МАГАТЕ. Однак таке право у них є в Радбезі ООН.