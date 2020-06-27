Поліція не розглядає напад у Глазго як теракт

Поліція Шотландії заявляє, що напад із ножем у шотландському місті Глазго не вважається терористичним актом.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Правоохоронці підтвердили, що нападник вбивши двох людей, був поранений поліцейським і згодом помер у лікарні. Напад стався в готелі «Парк Інн», який, за повідомленнями, використовується для розміщення шукачів притулку та біженців.

За даними поліції, ще шестеро людей госпіталізовані з пораненнями.

«Шестеро поранених отримують лікування в лікарні, серед них – офіцер поліції, який в критичному, але стабільному стані», – заявив помічник головного констебля поліції Шотландії Стів Джонсон.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив «глибокий смуток через цей жахливий інцидент» і висловив співчуття жертвам та їхнім близьким.