Трубаров звинуватив Сенниченко в тиску при подачі заяви про звільнення

Колишній голова Фонду державного майна Віталій Трубаров просить Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді та визнати звільнення за власним бажанням протиправним.

Про це написав глава Фонду Дмитро Сенниченко в Favebook.

Пан Трубаров подав в суд з вимогою відновити на посаді. Хоче знову працювати. У мене не так багато часу на такі довгі і дивні документи. Добре, що колеги коротко розповіли: пан Трубаров хоче, щоб його звільнення за власним бажанням визнали протиправною. А ще він у заяві просить визнати мене співвідповідачем по даній справі. Я, начебто, чинив на нього психологічний тиск, користуючись своїм керівним становищем. Виходить він самостійно, але всупереч особистої волі, звільнився за власним бажанням, але без волевиявлення на це.Дмитро Сенниченко

У вересні 2019 року Верховна Рада підтримала кандидатуру Дмитра Сенниченко на посаду голови Фонду державного майна.

Перед цим Фонд очолював Віталій Трубаров. За час, протягом якого він очолював ФДМУ, в Україні не продали жодного лота великої приватизації, які затвердив уряд ще в 2018 році. Сам Трубаров пояснював це судовою тяганиною, пов’язаної з процедурою продажу великих державних підприємств. Зокрема через суди заблокували процес призначення інвестиційних радників, які відповідно до законодавства, повинні готувати держкомпанії до продажу.

Після звільнення Трубаров через адмінсуд намагався відновитися на посаді. При цьому він мотивував пропуск строків подання цього позову тим, що він нібито боявся екс-прем’єра Гончарука та його уряду, щоб почати відновлюватися.