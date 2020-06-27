У Львові з’явиться мурал із зображенням Василя Слипака

У Львові 29 червня на вулиці Дорошенка, 9 відкриються мурал, присвячений всесвітньо відомому українському оперному співаку, соліст Паризької національної опери, волонтеру, учаснику Революції Гідності та бойових дій на Сході України Василю сліпці, передає «Гал-інфо«.

ЗМІ зазначає, що саме в цей день, 4 роки тому Герой загинув на війні. Цей малюнок стане третім з шести муралов, які в цьому році повинні з’явитися на багатоповерхівках міста.

На мурале Василя Слипака зображено з двох сторін, як пазл: як Героя після того, як він пішов на війну, і як високохудожню особистість, оперного співака, у якого не тільки гвинтівка, але і мистецтво було зброєю. Над муралом працювала група талановитих художників: Святослав Владика, Максим Кононенко, Анастасія Руднєва, Валентин Гричишов, Наталія Пальчинская, Микола Куцик, Ольга Дмитрук, Глафіра Щербак і група «Sacred Universe». Мурал називається «Наш Сліпак — вічний міф», і це не випадково, адже на війні у нього був позивний «Міф».

Нагадаємо, це третє з 6 творів мистецтва, які повинні з’явитися на багатоповерхівках міста в рамках проекту «Генії з мікрорайонів: шість районів, шість муралов, шість особистостей». Ця ідея спрямована в два напрямки. Перший — тісно співпрацювати з забудовниками, які будують багатоповерхівки в різних районах міста і можуть наносити на їх фасади зображення відомих особистостей або події в різних техніках монументального мистецтва. Другий — наносити зображення на вже існуючі будівлі, що вимагають кращого естетичного вигляду.

Нагадаємо, 19 років Василь Сліпак прожив у Франції, співав у паризькій Гранд-опера.

Але з початком революції в Україні кинув європейську кар’єру і повернувся на батьківщину. Брав участь у Майдані. Потім став волонтером.

Згодом Сліпак пішов воювати в той же 7-й окремий батальйон ДУК. Вибрав собі позивний «Міф» — це скорочено від Мефістофель з опери «Фауст».

Після завершення бойових дій, як зізнавався сам Василь, він хотів би повернутися працювати до Франції. Однак під Донецьком він загинув у віці 42 роки.