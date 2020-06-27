«Катастрофа з демографією»: в Україні 11,3 млн пенсіонерів

Зараз в Україні зареєстровано 11,3 млн пенсіонерів, в державі «катастрофа з демографією».

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі одного з телеканалів.

«У нас є 11,3 млн пенсіонерів, і фактично 13 млн платників (ОСВ — ред.), які містять … це суспільний договір, така система», — сказала міністр.

За її словами, зараз є багато «нападок» на уряд через наміри запровадити накопичувальну систему.

«Солідарна система залежна від демографії. Коли в країні не народжується достатню кількість дітей, маленька народжуваність … Сьогодні дітей до одного віку року менше ніж в кожній групі до 72-х. тобто у нас катастрофа з демографією», — зазначила вона.