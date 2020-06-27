Меган Маркл и принц Гарри испекли булки вместе с бывшими бандитами (фото)

Меган Маркл и принц Гарри, которым ранее отказали в регистрации их нового бренда Archewell, тем не менее продолжают свою благотворительную работу. Внук британской королевы и его жена провели день в обществе подопечных организации Homeboy Industries в Лос-Анджелесе. Она опекает бывших членов банд, которые вышли из тюрем и желают начать новую жизнь.

Герцог и герцогиня Сассекские, надев маски, перчатки, фартуки и покрывающие волосы шапочки, вместе с экс-бандитами готовили и паковали еду для нуждающихся — в том числе пекли хлеб и булочки.

Соответствующие фотографии были опубликованы на страницах Homeboy Industries в соцсетях.

Организация была основана 32 года назад священником Грегом Бойлом. Он сотрудничал со школой Непорочного сердца, где некогда училась Меган.

«Герцог и герцогиня Сассекская были просто Гарри и Меган для ребят. Они закатали рукава и погрузились в работу с нашими сотрудниками пекарни и кафе», — приводит слова отца Бойла издание Hello!.

: fakty.ua